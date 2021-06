Belgische badplaats waarschuwt Nederlandse onruststokers: ‘Ouders zullen aangeschreven worden’

‘Honderden foto’s van Australi­sche soldaten die drinken uit kunstbeen van gedode Afghaan’

2 juni Er blijken honderden foto’s te bestaan van Australische soldaten die drinken uit een kunstbeen van een omgekomen talibanstrijder. Het bestaan ​​van enkele foto’s was eerder bekend - een handvol is ook gepubliceerd - maar de volledige omvang van de afbeeldingen werd vandaag onthuld voor de federale rechtbank in Sydney, meldt The Guardian.