Belgische boer verlegt eigenhandig de grens met Frankrijk: ‘We moeten een grensoorlog voorkomen’

video Mensensmok­kel VS eindigt in drama: 4 doden en 24 gewonden

3 mei Voor de kust van San Diego in de VS zijn vier mensen om het leven gekomen en zeker 24 voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, toen de boot waarop zij zaten kapseisde en in tweeën brak. De inzittenden waren vermoedelijk slachtoffers van mensensmokkel.