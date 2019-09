Belgische brandweerman bekent: Ik heb echtgenote maandenlang vergiftigd met wonderbonen

Een lijkschouwer vond in het lichaam van de vrouw de dodelijke stof ricine. Het gerechtelijk onderzoek kwam er nadat de vrouw op 13 oktober 2018 onverwacht stierf, kort nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen met hardnekkige klachten als buikpijn, diarree en misselijkheid. De vrouw moest bijna voortdurend braken. Iedereen stond versteld toen de vrouw overleed. Ook Pieter P. leed volgens zijn omgeving erg onder het verlies van zijn echtgenote. Toen de resultaten van het toxicologisch onderzoek aan het licht kwamen, richtte de recherche onmiddellijk de pijlen op de echtgenoot. Eind februari, bijna vijf maanden na haar overlijden, werd de man opgepakt en aangehouden op verdenking van moord. Uit onderzoek bleek dat P. in tuincentra maar ook op internet meer dan eens op zoek ging naar informatie over zaden van een exotische sierplant met uiterst giftige bonen. Pieter P. ontkende echter met klem dat hij iets met de dood van zijn vrouw te maken had. Zijn omgeving opperde de mogelijkheid dat Dana het gif zelf innam omdat ze al een tijdje depressief was wegens problemen op haar werk. Dat werd door justitie nooit als aannemelijk beschouwd.

Motief blijft vraagteken

Tijdens een zoveelste ondervraging is Pieter P. onlangs dan toch nog gezwicht. ,,Ja, ik ben verantwoordelijk voor de dood van Dana”, gaf hij eindelijk toe aan justitie. ,,Maandenlang heb ik kleine hoeveelheden ricine door haar eten gemengd.” Waarom de vrouw dood moest, blijft voorlopig onduidelijk. ,,Het slachtoffer stierf een bijzonder pijnlijke en langzame dood”, aldus Tom Janssens van het justitieparket in Kortrijk. ,,De verdachte heeft de feiten bekend.”



Pieter P. riskeert in theorie levenslang. Dat de 33-jarige beroepsbrandweerman uiteindelijk toch tot bekentenissen overging, is een nieuwe klap voor zijn omgeving. Onmiddellijk na zijn arrestatie hadden zij aangegeven dat de man onmogelijk schuldig kon zijn. ,,Hij is altijd de eerste om anderen te helpen en zou Dana zoiets nooit aandoen”, klonk het toen. En: ,,We geloven in zijn onschuld en zien Pieter niet in staat om Dana om het leven te brengen. Grote problemen waren er niet. Dat zouden het geweten hebben. De enige mogelijkheid die we zien, is dat Dana uit het leven is gestapt.”



Wonderbonen zijn erg giftig. Voor kinderen kan de consumptie van enkele zaden al dodelijk zijn terwijl de dodelijke dosis voor volwassenen 15 à 20 bonen is.