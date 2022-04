Belgische buitenlandminister legt werk neer na diagnose hersenkanker bij echtgenoot

update Veertien gewonden bij schietpar­tij in winkelcen­trum South Carolina, vermeende schutter (22) opgepakt

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse plaats Columbia in South Carolina zijn zaterdag veertien mensen gewond geraakt. Het winkelcentrum werd geëvacueerd. De politie heeft een 22-jarige verdachte opgepakt.

17 april