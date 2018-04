Belgische burgemeester veroorzaakt ongeval onder invloed, slachtoffer zwaargewond

911-telefonis­te heeft geen zin om te praten, duizenden bellers krijgen geen hulp

7:13 Mensen die in de VS het alarmnummer bellen, moeten eigenlijk '911, what's your emergency?' te horen krijgen. Bij 911-telefoniste Creshanda Williams in de stad Houston in Texas lag dat anders. Bellers die bij haar terechtkwamen kregen geen directe hulp van ambulance, brandweer of politie, maar de bezettoon.