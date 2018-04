Belgische ex-koning gedaagd om DNA-staal

Ooit toonde ze deze krant, gekleed in een veel te klein truitje, haar jongste kunstwerk: een bokaal met één goudvis onder een enorme kroon. Die vis stond model voor het koninklijke spermatozoïde dat haar had verwekt. Morgen eist de Belgische kunstenares Delphine Boël via de rechter een DNA-staal om te bewijzen dat Albert II, ex-koning der Belgen, haar biologische vader is.

Volledig scherm Delphine Boël © epa Heel België is daarmee ongewild getuige van een nieuwe episode in een zaak die al bijna 20 jaar speelt: een vader, toevallig koning, die jarenlang liefdevol met zijn buitenechtelijke dochter optrok, maar sinds zijn vaderschap aan de grote klok werd gehangen alle banden verbreekt en niets meer van haar wil weten. Morgen begint dus de nieuwe fase.



Boël (50) heeft een batterij advocaten ingehuurd, en niet van de minste, om voor het hof van beroep in feite meteen twee DNA-stalen op te eisen: een van Albert, en een van de steenrijke industrieel Jacques Boël (89), haar naamgever en juridisch nog steeds haar wettelijke vader.



Delphine weet ook zonder die stalen al wel tegen wie ze ‘papa’ moet zeggen. Boël onderwierp zich al eerder aan een DNA-test, die onomstotelijk uitwees dat hij in elk geval niet haar biologische vader is. Albert daarentegen had achttien jaar lang een relatie met haar moeder, Sybille de Selys Longchamps, en kwam in haar kindertijd met grote regelmaat over de vloer. Hij stuurde, tot de dag dat heel België kennis maakte met Delphine, ook altijd kerst- en verjaardagscadeautjes.

Op haar 17de vertelde haar eigen moeder dat Albert haar echte vader was.

Onthulling

Maar die echte vader – 83 inmiddels en hartpatiënt – wil dus met Delphine al bijna 20 jaar niets meer te maken hebben. Hun wellicht laatste telefoongesprek eindigde in een knallende ruzie. Dat was toen Delphine Albert erop wees hoezeer zij lijkt op zijn moeder, de in België nog altijd populaire, maar al op jonge leeftijd verongelukte koningin Astrid.

Dat Albert een buitenechtelijke dochter had werd in 1999 onthuld door Mario Danneels, in een biografie over Paola. Het paleis deed zijn onthulling eerst af als een roddel, maar in Alberts kersttoespraak later dat jaar kwam er iets dat veel weg had van een impliciete bevestiging.

De koning sprak over een crisis in zijn huwelijk, 30 jaar eerder, ‘die ons onlangs in herinnering werd gebracht’. Het was, zei hij, meteen het laatste wat hij er ooit over zou zeggen. Met nog deze steunbetuiging aan andere vreemdgangers: ,,Mocht onze eigen levenservaring echter hoopgevend zijn voor hen die vandaag gelijkaardige moeilijkheden beleven, het zou ons heel blij stemmen.''

Zorgzamer dan ooit

Albert hield woord, toonde zich zorgzamer dan ooit met Paola, en hield Delphine op afstand. Zij legde zich daar aanvankelijk bij neer, maar maakte het vaderschap van Albert wel tot een vast thema in haar werk: de hierboven genoemde goudvis, Manneken Pis met een enorme penis in de kleuren van de Belgische vlag, tronen en kikvors(t)en in alle kleuren.

Pas vijf jaar geleden trok ze naar de rechtbank om een DNA-test te eisen.

Daar liep Boël tegen twee problemen op. Ten eerste dat het grondwettelijk onmogelijk was om een regerend vorst voor de rechter te dagen. En toen dat probleem door de abdicatie van Albert was opgelost, kwam het tweede: je kunt in België maar één vader hebben, en omdat de wettige vader van Delphine nog steeds de industrieel Jacques Boël was, kon er geen tweede zijn. Dwars tegen de DNA-bewijzen in sprak de rechtbank vorig jaar uit dat er tussen Jacques en Delphine Boël nog steeds een vader/dochter-verhouding is, omdat die affectieve verhouding er altijd is geweest en ze zich naar buiten toe ook altijd als vader en dochter hebben gedragen.

Vaderschap betwist