Belgische ex-piloot (45) sterft week voor bruiloft, verloofde (44) opgepakt

Vrijwilli­ger Aleksej in Kiev: ‘Vluchten? Dat kan je niet maken in land met leuze ‘Glorie aan Oekraïne”

Correspondent Jan Hunin is naar Kiev gereisd. In de hoofdstad onder vuur gaat hij op zoek naar verhalen van gewone mensen. Geleid door wat hij onderweg ziet. Dit is het relaas van zijn eerste verkenning gisteren en zijn ontmoeting met Aleksej (35) een socioloog die bij een gewapende militie wil, maar niet eens legerdienst heeft gedaan. “We will win.”

20 mei