Belgische fan tatoeëert logo van dj... en mag voor altijd gratis feesten

live twitter Dokters lijnrecht tegenover elkaar in rechtszaak oberschop­pers

11:11 Twee medische experts die zijn opgeroepen in de rechtszaak tegen Hagenaars Armin en Arash N., de mannen die vorig jaar in Praag een ober bijna doodsloegen, staan lijnrecht tegenover elkaar. De expert van de aanklager stelt dat het slachtoffer Mirek Vitek direct in levensgevaar was, die van de verdediging zegt dat de ober ook ‘slechts’ een hersenschudding kan hebben gehad. Verslaggever Victor Schildkamp is in de Tsjechische rechtbank en twittert mee.