Belgische justitie verdenkt verpleger van doden 21 patiënten

Het onderzoek startte begin september 2017, meldt Sudpresse. Toen werd een patiënt, geboren in 1930, binnengebracht in een ziekenhuis in Bouge. Kort daarna stierf hij. Aanvankelijk werd het overlijden niet als verdacht beschouwd, maar onderzoek bracht een abnormaal hoog insulinegehalte aan het licht voor een persoon die niet aan diabetes lijdt. De verdenking viel meteen op een verpleger, die privé bij particulieren werkte, maar ook aan de slag was in zorgcentrum La Méridienne in Meux (Namen).