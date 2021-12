Belgische kinderboekenschrijfster (50) overlijdt aan kanker, tien dagen na diagnose

Op 1 december maakte Mieke Goethals zelf via sociale media bekend dat ze plots en onverwacht afscheid zou moeten nemen van het leven. Ze had ontdekt dat ze kanker had en door uitzaaiingen in haar longen, lever, nieren, lymfeklieren en ruggenwervels was er geen enkele kans meer op herstel. ,,Ik hou van het leven. Helaas eindigt het mijne binnen één tot twee weken”, schreef ze. ,,Ik ben dankbaar voor de bakken liefde en erkenning die ik mocht ontvangen, de kansen die ik kreeg, maar vooral voor mijn geweldige, mooie, lieve gezin.”