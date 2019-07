Belgische leraar (36) vrijgesproken van ‘betasten en billenknijpen’ meisjes op basisschool

Een 36-jarige basisschoolleraar uit België, die eind 2017 op staande voet werd ontslagen omdat hij zeven minderjarige meisjes zou hebben betast, is officieel vrijgesproken van aanranding van de leerlingen. Volgens de rechter werd in het stafdossier weliswaar gerept over aanrakingen op plekken boven en onder kleding. Maar of die betastingen een seksueel motief hadden, is twijfelachtig.

De docent aan de Vrije Basisschool Heilig Hart in de Belgische plaats Heverlee verloor zijn baan na diverse meldingen van leerlingen en ouders over ‘onaangepaste aanrakingen en vreemde spelletjes in de klas’. De vermeende slachtoffers waren 9-jarige meisjes uit het vierde leerjaar die volgens eigen zeggen dagelijks geconfronteerd werden met hun handtastelijke meester. Volgens het OM in België was de man meer dan een knuffelbeer. ,,Hij masseerde nekken en schouders van de kleintjes, raakte hun knieën en benen aan, voelde onder kleding, trok blouses uit broeken en kneep ook in billen.’’

Een meisje meldde, zo blijkt uit het dossier, dat ze door de man ‘knellend’ werd vastgehouden op zijn schoot en dat ze erg lang moest wachten tot hij losliet. Volgens haar moeder waren er op zo'n moment aanrakingen aan de borst- en schaamstreek. Enkele meisjes raapten hun moed bijeen om zelf een gesprek met de leraar aan te knopen maar daar moest hij niets van weten.Sommige ouders gingen wel de dialoog aan. ,,Maar je kon niet tot hem doordringen’’, aldus één van de ouders. Toen vijf meisjes uiteindelijk met hun verhaal naar buiten kwamen, volgden nog twee andere leerlingen die eveneens problemen hadden met de aanrakingen van de leraar.

Grieven

Vijf ouderparen deden uiteindelijk aangifte. ,,Hij bevoordeelde die meisjes ten opzichte van de jongens in de klas. Zijn lievelingetjes gaf hij complimentjes en extra punten om hun vertrouwen te winnen om altijd een stap verder te kunnen gaan. Het waren dagelijkse taferelen. Hij pikte er de rijpere meisjes uit. Zelf stelt hij dat hij een eigen manier van lesgeven heeft en aanhankelijk is, maar in evaluatieverslagen is daar nergens iets van terug te vinden. Net als op de speelplaats waar hij dat gedrag ook niet toonde buiten de beslotenheid van het klasje. Opvallend is dat de kinderen tijdens hun verhoor vaak het woord ‘moeten’ in de mond nemen’’, vatte de advocate van de aanklagers hun grieven samen.

De man ontkende tijdens zijn verhoor sommige aanrakingen niet, maar beweerde dat hij nooit seksuele intenties had. De rechter volgt hem daarin en oordeelt dat er op zijn minst twijfels zijn over zijn optreden in de klas. Op basis daarvan werd de dertiger vrijgesproken van aanranding van de zeven leerlingen.

De man heeft inmiddels, na alle ophef, besloten in therapie te gaan. Maar hij vraagt zich nog steeds af wat hij fout deed. Zijn advocate: ,,Er is eigenlijk alleen gekriebeld. Dat is geen grensoverschrijdend gedrag. Toch?’’ De vrijgesproken docent heeft momenteel geen baan. Na zijn ontslag in Heverlee, ging hij aan de slag op twee andere basisscholen in Zaventem. Daar werd hij vorige maand op non-actief gesteld. Waarom, is niet bekendgemaakt.