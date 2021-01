Belgische man krijgt vuurpijl in gezicht en overlijdt, ook vuurwerkdode Frankrijk

jaarwisseling LIVE | Video's van heftige explosies, man is rechter­hand kwijt door afsteken vuurwerk

3:01 Op verschillende plekken in het land zijn met de jaarwisseling ongeregeldheden ontstaan. In Schiedam is een man aangehouden die jongeren bedreigde met een balletjespistool. En op sociale media gaan verschillende video's rond van ontploffingen in het land met grote steekvlammen. Verder is een man zijn rechterhand kwijt door het afsteken van een cobra, dat meldt de politie. We houden je hier live op de hoogte van al het nieuws rond de jaarwisseling.