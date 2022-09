Belgische minister vanaf onderduikadres over Nederlandse dreiging: ‘Men wilde mij ontvoeren’

De Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne heeft vanaf zijn onderduikadres een video-boodschap ingesproken over de ernstige bedreiging, uit Nederlandse hoek. De drie in Den Haag opgepakte mannen en de nog altijd voortvluchtige vierde verdachte hadden het plan om hem te ontvoeren, zegt hij.

Donderdag werd een auto met een kalasjnikov en explosieven gevonden bij het huis van Van Quickeborne in Kortrijk. Naar nu blijkt lagen daar ook een kogelwerend vest en spanbanden in. Dat maakt dat justitie ervan uitgaat dat er een plan is verijdeld om de minister te ontvoeren. Volgens de informatie van Belgische media lijkt het erop dat de Nederlanders op de vlucht zijn geslagen.

,,De voorbije 48 uur zijn een werkelijke rollercoaster geweest voor ons gezin. Voor Anouk, voor Bo, voor Scott en voor mezelf", sprak Van Quickeborne in zijn videoboodschap. Die werd uitgezonden op het Kortrijkse feest waar hij eigenlijk te gast was. Veel openbare afspraken van de minister zijn voor de komende dagen afgelast. ,,Maar gelukkig stellen we het goed. We zijn veilig en we zijn in goede handen.”

‘Professioneel ingrijpen’

De ‘rollercoaster’ begon donderdag toen hij werd gebeld door de federaal procureur. ,,Hij vertelde me dat er een plan was om mij te ontvoeren.” Over het precieze verloop en hoe de actie is verijdeld, doen de Belgische autoriteiten geen uitspraken.

Volledig scherm De Belgische minister Van Quickenborne in een video-boodschap. © Screenshot video

,,De verijdeling van mijn ontvoering is te danken aan het professionele ingrijpen van onze veiligheidsdiensten, die dag en nacht paraat staan om ons te beschermen”, zegt Van Quickenborne er zelf over. ,,Dit keer was ik het doelwit, maar helaas worden veel mensen bij politie en justitie hiermee geconfronteerd.”

Dreiging uit Nederlandse hoek

De dreiging komt uit Nederlandse hoek. Naast de auto met Nederlands kenteken die werd gevonden, zijn al snel in Den Haag en Leidschendam drie mannen van 20, 29 en 48 jaar opgepakt. Een vierde verdachte wordt nog gezocht. België heeft om de overlevering gevraagd van het drietal.

Alom gaat men er in België vanuit dat de dreiging komt uit het drugsmilieu. In het land zijn de afgelopen maanden regelmatig aanslagen gepleegd en verijdeld, ook veel met Nederlandse betrokkenheid. Een tiental Nederlanders zit inmiddels vast voor incidenten op Belgische bodem.

Minister van Justitie Van Quickenborne geldt als uithangbord voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het land. Hij tekende vorig jaar een uitleveringsverdrag met Dubai, een populair schuiloord voor criminelen. En Van Quickenborne sprak trots over het kraken van versleutelde criminele telefoons, waardoor veel mensen konden worden gearresteerd, ook in ons land.

