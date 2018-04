Belgische pater misbruikte tientallen vrouwen: 'Mijn oom was een monster'

Joveneau is net terug uit Canada, waar haar in 1926 geboren oom Alexis van 1953 tot aan zijn dood in 1992 als missionaris bij verschillende innu-gemeenschappen werkte, de inheemse indianen in het oosten van Quebec. De pater Oblaat sprak hun taal, schreef boeken over hun eeuwenoude tradities en cultuur en werkte zich op tot een gereputeerd en alom gerespecteerd innu-deskundige.



In 1981 ging de toen 21-jarige Marie-Christine bij hem op bezoek, maar zij leerde haar oom al heel snel van een andere kant kennen. Hij had losse handjes, kieperde dagelijks een fles gin achterover en dwong haar daarna het bed met hem te delen. Weigerde ze, dan werd hij gewelddadig.



In de negen maanden die ze noodgedwongen bij hem doorbracht, is ze naar eigen schatting zo’n 200 keer misbruikt. Geld om weg te gaan had ze niet, er was wekenlang geen enkel contact met de buitenwereld en in het hoge noorden van Canada waren ook geen politiepost of andere vertrouwenspersonen.



Met een list wist ze zich uiteindelijk uit de voeten te maken. Ze zou naar België gaan om een nieuw visum te halen zodat ze langer kon blijven, maar ging natuurlijk nooit terug. Thuis vertelde ze haar moeder over het misbruik. ,,Zij adviseerde mij een klacht in te dienen, maar ik wilde dat de familie niet aandoen, en wilde vergeten.”