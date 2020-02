Belgische politie schiet vrouw neer die twee mensen aanviel met mes

Het incident vond plaats in de Bevrijdingslaan. Een vrouw met donkere huidskleur zou volgens ooggetuigen op straat twee personen aangevallen hebben met een mes. Een van beide zou daarbij in de buik zijn geraakt. Een politiepatrouille die in de buurt was, snelde ter plaatse en wist de messentrekster te neutraliseren door haar in de hand te schieten.