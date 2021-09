Belgische politie waarschuwt voor gevaarlijke xtc-pillen na overlijden Nederlander op dancefestival

Video Roadtrip door VS eindigt in nachtmer­rie: Gabby (22) verdwenen, verloofde (23) beschul­digd

17 september Florida is in de ban van de vermissing van een Amerikaanse vrouw die tijdens een roadtrip met haar verloofde op mysterieuze wijze vermist is geraakt. De vriend van de 22-jarige Gabrielle Petito hult zich in stilzwijgen, terwijl de politie en de familie van het slachtoffer hem oproepen met meer informatie te komen. De verdwijning is groot nieuws in Florida, temeer omdat het verliefde stel op sociale media verslag deed van hun wilde avonturen.