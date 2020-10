Belgische politiemensen verdachten in cocaïnesmokkel naar Nederland

Aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen en ziekenhuis­op­na­men in België stabili­seert

29 september In de week van 19 tot 25 september zijn er in België gemiddeld 1.541 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is nog een stijging met 11 procent in vergelijking met een week eerder, maar de derde daling op rij op dagbasis. Ook de ziekenhuisopnames lijken stilaan af te vlakken, met nu elke dag 64 nieuwe opnames. Dat blijkt dinsdagochtend uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.