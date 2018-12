Belgische staat moet IS-strijdsters en hun zes kinderen repatriëren

Dwangsom

Nederland kent zo'n 175 Nederlandse ‘kalifaatkinderen’: kinderen met een of twee Nederlandse ouders, die vanuit Nederland mee zijn genomen naar het toenmalige kalifaat of daar zijn geboren. De meeste kinderen zijn vier jaar of jonger. Sinds het instorten van het kalifaat van IS in Syrië, is het onduidelijk hoe het met velen van hen is. Inlichtingendiensten vrezen dat een deel van de kinderen dood is, anderen zitten bij hun moeder in een door de Koerden opgezet vluchtelingenkamp of gevangenis. Een deel verblijft ook nog steeds (soms zonder hun, gesneuvelde, ouders) in het gebied dat nog onder controle van IS of andere jihadistische groepen staat. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaf eerder dit jaar aan dat het ‘te gevaarlijk’ is om de kinderen te gaan halen. Hij wil ze helpen vanaf het moment dat ze zich, met hun vader of moeder, melden bij een Nederlands consulaat in Syrië Of Irak.