Belgische stagiair (27) misbruikte 26 jongens van 6 tot en met 11 jaar, maar hoeft niet de cel in

De verdachte, die verschillende kinderen in twee verschillende scholen misbruikte, zou telkens op dezelfde manier hebben gehandeld. Hij volgde zijn slachtoffers naar het toilet en vroeg de kinderen of hij mocht binnenkomen. Hierna misbruikte hij hen.



In oktober 2017 legden de ouders van een slachtoffer van een school in Frasnes-lez-Anvaing een eerste klacht neer. Hierop ondervroeg de politie de man in juni 2018, maar hij ontkende. Vervolgens pleegde hij soortgelijke strafbare feiten op een school in de Brusselse deelgemeente Sint-Jans-Molenbeek. In februari 2019 volgde een tweede klacht, nadat een jongen aan zijn moeder had verteld hoe de leraar hem op het toilet had betast. De verdachte werd op 8 mei 2019 gearresteerd, maar daarna vrijgelaten onder voorwaarden.