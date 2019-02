Belgische toeriste vlucht ‘totaal in shock’ na één dag vakantie weg uit India

,,De vrouw werd door verschillende mannen lastiggevallen op weg van de luchthaven naar haar hotel”, bevestigt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het slachtoffer uitte haar ongenoegen na haar terugkeer in een brief aan de Belgische ambassade.



,,Op 6 december omstreeks 16.00 uur landde ik in New Delhi”, schreef de vrouw. ,,Meteen kocht ik een SIM-kaart. Daarna vertrok ik naar het station. Van daaruit ging ik met een riksja naar het hotel dat ik had geboekt.” Dat lag slechts enkele honderden meters verderop.



De chauffeur stopte echter bij twee mannen. Die legitimeerden zichzelf als politieagenten. ,,Ze vertelden dat de straat van mijn hotel was afgesloten door protestacties. Zonder toestemming van de ‘toeristenpolitie’ kon ik niet verder.” Daarop reed de bestuurder van de riksja met haar naar een politiebureau.



,,Daar aangekomen zaten er zes mannen in uniform. Ze toonden mij videobeelden van de protesten en zeiden dat het live-beelden waren. Dat het er niet veilig was. Een van de ‘agenten’ informeerde naar de ring rond mijn vinger en vroeg of die van echt goud was. Hij raadde me aan hem af te doen. Ze boden me aan om naar mijn hotel te bellen. Even later vertelden ze mij dat mijn boeking geannuleerd was.”