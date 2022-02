Belgische Tom (11) heeft leukemie en krijgt recordaantal kaartjes met moppen na oproep

Met een vierde, ingrijpende kankerbehandeling in het vooruitzicht is het leven bepaald geen feest voor Tom De Coster, maar toch blijft hij voortdurend lachen.

De 11-jarige jongen uit het Belgische plaatsje Bierbeek wordt dan ook bedolven onder de moppen. Eerder deze week had Tom opgeroepen om wenskaartjes met grappen te sturen zodat hij in het ziekenhuis wat afleiding had. ,,Misschien kan ik het record van 1500 kaartjes voor één patiënt wel verbreken”, zei hij. Donderdagavond stond de teller op 4789 kaartjes.

Tom was nog maar drie jaar toen de diagnose viel: leukemie. ,,In het begin waren de symptomen niet duidelijk”, zegt zijn moeder, Karen Franck (47). ,,Ons zoontje zag wat bleek, had last van buikpijn. Maar na een bezoek aan de kinderarts en enkele onderzoeken kregen we te horen dat het leukemie was, bloedkanker. Een mokerslag.”

Tom onderging in zijn jonge leven al drie ingrijpende behandelingen. Eerst een chemokuur, tweeënhalf jaar later een stamceltransplantatie en de derde keer ging het om CAR-T-celtherapie, waarbij zogenaamde ‘killer T-cellen’ in het bloed op zoek gaan naar de kanker. ,,Volgende week krijgt Tom opnieuw stamcellen getransplanteerd”, zegt Karen. ,,Deze keer van een vreemde donor. Vorige keer kwamen de stamcellen van één van Toms zussen. Helaas is de kanker toen teruggekomen. Een niet-verwante donor zou een beter resultaat moeten geven. Maar zekerheid is er nooit. Als zelfs maar één slechte cel zich verstopt heeft, kan het opnieuw raak zijn.”

Er staan Tom en zijn ouders moeilijke dagen te wachten. ,,Zo’n transplantatie gebeurt via een infuus, maar de impact op je lichaam is enorm: dat verzet zich hevig tegen die vreemde cellen. Mensen beseffen soms niet goed wat het betekent om een goede gezondheid te hebben. Die machteloosheid, die onzekerheid, die zijn moordend als ouder. We kunnen het alleen maar ondergaan.”

Zotteke

Tom en zijn moeder blijven tijdens de behandeling samen in isolatie. Alleen Toms vader mag op bezoek komen, zelfs zijn zussen komen er niet in. Karen: ,,Toms immuniteit is tijdens de behandeling nul komma nul, bezoek is een veel te groot risico. Isolatie, dat is veel ‘moetjes’ en pillen slikken, elke dag. In het ziekenhuis verblijven, is niet leuk. Hij hangt liever de mafkees uit in de klas.”

Volledig scherm Tom in het ziekenhuis: de jongen strijdt al voor de vierde keer tegen leukemie. © RV

Daar heeft de leukemie in ieder geval niets aan kunnen veranderen. ,,Tom is al sinds zijn derde ziek, maar tussen de behandelingen door doet hij niets liever dan voetballen met zijn vriendjes. Gelukkig kan hij contact houden via Bednet (synchroon internetonderwijs, red.). Dat is erg belangrijk voor hem. Ook op zijn Nintendo Switch kan hij online spelen met zijn vrienden.”

Gevoel voor humor

Om het verblijf in isolatie toch wat draaglijker te maken, lanceerde Tom eerder deze week een oproep. Hij wilde in UZ Gasthuisberg het record breken van het meeste aantal ontvangen wenskaarten. ,,Wiens idee het precies was, weet ik niet meer, maar het is een eigen leven gaan leiden op Facebook”, aldus Karen. ,,Het huidige record in Gasthuisberg staat op 1500 kaartjes. Tom hoopt dat hij er méér mag ontvangen.”

Dat bleek een fluitje van een cent. Na één dag waren er al 700 kaartjes verstuurd via een speciale online dienst van Gasthuisberg. Toen kwam de actie pas echt op gang: donderdag in de vroege avond stond de teller op 4789. Record verpulverd.

Door de grote belangstelling heeft UZ Gasthuisberg mensen opgeroepen niet langer kaartjes te sturen via de gratis online dienst. ,,Wenskaarten die via die weg binnenkomen, printen we elke dag uit. Maar door de massale reactie op Toms oproep - die we uiteraard fantastisch vinden - krijgen we dat allemaal niet gebolwerkt en moeten andere mensen lang op hun kaartje wachten. Normaal verwerken we zo’n 3000 kaartjes per jaar, nu zijn het er zelfs meer op één dag... Wie Tom nog een kaartje wil sturen, kan dit vanaf nu het beste via de post doen.”

Lachen

Wie nog in zijn pen kruipt, moet niet vergeten om een mop op het kaartje te zetten. Want behalve een record breken wilde Tom met zijn actie zichzelf vooral ook afleiden. ,,Dan kan ik tenminste nog eens goed lachen”, liet de jongen weten. ,,Typisch voor Tom”, aldus zijn moeder. ,,Hij heeft altijd een goed gevoel voor humor gehad.”

Een beetje afleiding zal meer dan welkom zijn de komende dagen en weken. ,,Het klinkt misschien hard, maar de wereld kan ons nu even gestolen worden”, zegt Karen. ,,Niet dat ik het niet verschrikkelijk vind wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, maar hier binnen leven we in een bubbel en is de buitenwereld eventjes heel ver weg. Wij hebben andere zorgen. De focus moet nu even op Tom liggen, dat vraagt alle energie die we hebben.”

Wie Tom graag een kaartje stuurt, kan dat doen naar: UZ Gasthuisberg t.a.v. Tom De Coster - Bierbeek - Eenheid E346, 3000 Leuven.

Volledig scherm Tom De Coster. © RV