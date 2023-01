Belgische vrouw (38) gaat naar Turkije voor liposuctie maar het loopt helemaal fout

Een Belgische vrouw is in Turkije een rechtszaak gestart tegen een privékliniek in Istanboel. Helveh A. (38) betaalde 8.000 euro voor een liposuctie, maar die leverde niet het verwachte resultaat op. Haar droom van een mooier uiterlijk spatte uiteen. In de plaats kwamen blauwe plekken, littekens en problemen bij het urineren. De vrouw eist een schadevergoeding.

Het verhaal van onze zuiderburen komt uitgebreid aan bod in Turkse media. Helveh A. (38) trok in april 2021 met haar gezin naar Turkije. Ze maakte van die gelegenheid gebruik om in een privékliniek bij plastisch chirurg I.A. een liposuctie aan de billen uitvoeren. Daarna volgde een draadlift-behandeling aan het gezicht, een soort van facelift zonder operatie.

Blauwe plekken

Een dag later werd de toeriste uit het ziekenhuis ontslagen. Voor Helveh A. (38) het begin van een lange lijdensweg. Ze beweert dat ze na de operatie 2 à 3 maanden lang niet in slaagde haar urine onder controle te houden. Op haar lichaam ontstonden gigantische blauwe plekken, die maar niet verdwenen. In het gezicht heeft ze blijvende littekens. Als gevolg van die problemen, ging ze er ook psychisch onderdoor.

Volledig scherm Op de benen van Helveh A. (38) ontstonden gigantische blauwe plekken. © RV

,,Rapporten van ziekenhuizen in België en Frankrijk tonen aan dat de liposuctie verkeerd is uitgevoerd”, beweert Cihan Esin, advocaat van onze landgenote, op de Turkse televisie. Hij diende een klacht in bij een Turkse rechtbank die zich bezighoudt met consumentengeschillen.

‘Blijvende schade’

,,Er is te veel vet verwijderd uit een bepaald deel in het lichaam, en te weinig uit een ander, waardoor er onevenwicht en blijvende schade is ontstaan”, legt de advocaat uit. Pogingen tot bemiddeling met de arts en het ziekenhuis zouden niets opgebracht hebben. De arts zou inmiddels al maandenlang niet meer aan het werk zijn omdat hij uitgeput is.

De vrouw en haar advocaat eisen dat zowel de plastisch chirurg als het ziekenhuis worden doorverwezen naar het parket vanwege ‘letsels door nalatigheid’. Ze eisen zowel een materiële als morele schadevergoeding.

Volledig scherm De liposuctie bij Helveh A. (38) was het begin van een medische nachtmerrie. © RV/Getty