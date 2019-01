Belgische vrouw door zes Tunesiërs ontvoerd en twee maanden lang verkracht

Het voorval speelde zich af in een huis in de Italiaanse badplaats San Remo tijdens de winter van 2017, in januari en februari. Het verhaal werd recent aan het licht gebracht in een Italiaanse krant. Uit een reconstructie blijkt dat het nietsvermoedende slachtoffer haar latere aanranders op 10 januari 2017 zelf benaderde. De vrouw, die verbleef aan de Franse Côte d’Azur, wilde drugs van hen kopen. Ze wist echter niet dat de mannen haar in de val zouden lokken.

Vastgebonden op bed

Prostitutie

De Tunesiërs zagen in de vrouw immers ook een mogelijke bron van inkomsten door haar in te zetten als prostituee. Daarop lieten ze de vrouw ook door andere mannen misbruiken, tegen betaling. Zo ging het twee maanden lang door. Of de vrouw er na die periode zelf in slaagde te ontsnappen of de mannen haar hebben laten gaan, is niet duidelijk.