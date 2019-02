Belgische vrouw vecht voor haar leven nadat parachute niet opent na sprong uit vliegtuig

Man ziet hoe vriend op surfplank door haai wordt aangeval­len

4:24 Een 41-jarige surfer is zondagochtend aangevallen door een haai bij Belongil Beach, ten noorden van de onder surfers populaire Byron Bay aan de Australische oostkust. Sam Edwardes werd in zijn been gebeten, maar slaagde er zelf nog in om terug te zwemmen naar de kust, zo meldt ABC News.