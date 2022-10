Belgische waarzegger met geweld om het leven gebracht in Ierland

Een Belg die in Ierland bekend is omdat hij als waarzegger de toekomst voorspelt, is met geweld om het leven gebracht. De politie ontdekte het lichaam van Stefan Posschier (65) na een tip. De man lag in de tuin van zijn huis, gewikkeld in tentzeil. De politie heeft een verdachte opgepakt. Waarom de helderziende is vermoord, blijft voorlopig een mysterie.

De Belg Stefan Posschier (65) komt oorspronkelijk uit Brussel, maar woonde volgens lokale media al meer dan 20 jaar in Westmeath, een graafschap in de Ierse provincie Leinster. Hij zou dinsdag vermoord zijn in zijn huis tussen Kinnegad en Milltownpass, op enkele tientallen kilometers van Dublin.

Het lichaam van Posschier werd door de Ierse politie diezelfde avond ontdekt, nadat de vermoedelijke moordenaar tegen familieleden had verteld wat hij een aantal uur daarvoor had gedaan. Daarop vonden agenten in de tuin rond de woning van Posschier zijn lichaam in een tentzeil. De dader had nog geprobeerd om zijn slachtoffer te begraven, maar stopte daarmee en sloeg op de vlucht.

De hoofdverdachte, die zo’n honderd kilometer verderop in Carlow is opgepakt, is geen onbekende van de politie. Hij heeft een drugsverleden en was vrij op borgtocht nadat hij eerder al dreigde een vrouw uit zijn omgeving te vermoorden. Hij is aangehouden voor verschillende strafbare feiten, maar nog niet voor moord.

Volledig scherm Stefan Posschier (65), in Ierland als waarzegger bekend onder de naam 'Stefan DeGuylian'. © RV

Oproep naar getuigen

Volgens de Garda, de Ierse politie, is de Belgische waarzegger om het leven gebracht met meerdere messteken. Wat de reden is voor dat geweld, is vooralsnog een mysterie. De politie wil iedereen spreken die Stefan Posschier in de dagen voor zijn dood heeft ontmoet of met hem heeft gecommuniceerd op sociale media. De man die is opgepakt, blijft voorlopig de hoofdverdachte.

Tarotkaarten

Stefan Posschier (65) was als waarzegger onder de artiestennaam ‘Stefan DeGuylian’ bekend in heel het land, schrijft ‘The Irish Mirror’. Hij voorspelde de toekomst met behulp van Tarotkaarten. “Ik ging bij hem langs toen mijn moeder stierf. Hij had talent”, zegt iemand in weekblad ‘Westmeath Examiner’. “Hij was een lieve, warme, vriendelijke man”, reageert een vrouw die hem kende tegen nieuwssite ‘Extra’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.