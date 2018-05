Belgische zangeres Maurane (57) overlijdt drie dagen na rentree

Maurane, wier echte naam Claudine Luypaerts is, werd op 12 november 1960 geboren. Ze is de dochter van een componist en een pianolerares. In 1986 bracht ze haar eerste album 'Danser' uit. Haar laatste album, 'Ouvre', dateert van 2014. Vanaf 2016 hield ze het artiestenleven voor gezien wegens problemen met haar stembanden.

Comeback

Afgelopen weekend maakte Maurane echter haar comeback. Zaterdag trad ze op in het Brusselse Egmontpaleis, terwijl ze zondag in het kader van het Irisfeest van het Brussels gewest op de planken stond op het Paleizenplein. Daarnaast werkte de zangeres ook aan een nieuw album ter ere van Jacques Brel, dat voor de herfst van 2018 was gepland, en een nieuwe tournee in 2019.

Decoraties

Maurane kreeg in België in 2003 de onderscheiding van ridder in de Kroonorde. In Frankrijk werd ze in 2011 gedecoreerd als officier in de Orde van Kunst en Letteren. Behalve als zangeres was ze ook als actrice actief, meest recent nog in de Franse film 'Le Collier rouge' (2018) van regisseur Jean Becker.