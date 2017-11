Bereidde Michael Flynn een illegale uitlevering van Gülen voor?

Gülen wordt door Turkije ervan beschuldigd achter de mislukte staatsgreep van 2016 te zitten. Hij woont in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Na de coup diende de Turkse president Tayyip Recep Erdogan een uitleveringsverzoek in bij de VS, maar dat land is niet overtuigde van de betrokkenheid van Gülen, die zelf ontkent iets met de couppoging te maken te hebben.

Flynn adviseerde Trump op het gebied van nationale veiligheid en was officieel slechts 24 dagen in dienst. Hij werd aan de kant gezet door de president nadat bleek dat hij tegen vicepresident Mike Pence had gelogen over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in de VS.

Volgens The Wall Street Journal, die bronnen binnen het onderzoek citeert, zouden Flynn en zijn zoon 15 miljoen dollar krijgen van Turkije, als ze erin zouden slagen Gülen terug te brengen naar het land dat hij in 1999 verliet. Robert Mueller, die leiding geeft aan de commissie die onderzoek doet naar de Russische inmenging, heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving. De link tussen Flynn en Turkije komt niet uit de lucht vallen: zijn berdrijf verrichtte lobbywerk voor de Turkse regering.

Immuniteit

Het is Flynn al een tijd heet onder de voeten: in maart liet hij al weten dat hij bereid is te getuigen, maar alleen als hij daar immuniteit voor in ruil krijgt. De eventuele aanklacht over de deal met Turkije zou dan ook een tactische zet van de commissie kunnen zijn. Door achter Flynn aan te gaan voor een strafbaar feit dat niets met Rusland te maken heeft, zou Mueller de voormalige adviseur van de president zover kunnen krijgen om te getuigen in ruil voor strafvermindering.