Berging Nederlands spookschip bij Noorwegen op punt van beginnen

,,We verwachten dat de weersomstandigheden over een uur, anderhalf uur iets verbeterd zijn. Met iets minder wind en sneeuw kunnen we uitvliegen”, aldus een woordvoerder van Boskalis. Eerder zei een woordvoerder van de Noorse kustwacht dat personeel van Boskalis al op het schip is, maar die informatie was onjuist.

Het Nederlandse Boskalis was vorige week betrokken bij de succesvolle bergingsoperatie in het Suezkanaal. Het bedrijf heeft twee Noorse sleepboten ingehuurd om het schip naar kalm water te trekken. De bedoeling is dat de medewerkers op het schip de noodsleep gaan voorbereiden, onder meer door de sleeptouwen te bevestigen. De omstandigheden waarin ze dat moeten doen zijn zwaar omdat het slecht weer is. Wel zijn de omstandigheden iets verbeterd ten opzichte van de afgelopen dagen. Zo is de golfhoogte en windkracht iets afgenomen. Ook drijft het schip niet meer richting de kust, zoals op dinsdag, maar drijft het nu ‘parallel aan de kustlijn’.

Gevaar

,,Ik denk dat dit wel eens een positief einde kan krijgen”, aldus de kustwachtchef. Volgens hem is ook het gevaar geweken dat het vrachtschip kapseist en zinkt.

Het schip van rederij Amasus Shipping in Delfzijl raakte maandag in de moeilijkheden door een schuivende lading. De twaalfkoppige bemanning werd met een helikopter van boord gehaald en naar Ålesund gebracht. De kapitein zou gewond zijn geraakt, maar hoe ernstig is niet bekend. Het schip was vanuit het Duitse Bremerhaven onderweg naar de Noorse havenplaats Kolvereid. Omdat er zware stookolie en diesel aan boord is, kan een lek milieuproblemen opleveren.

Het schip, dat stuurloos heen en weer deinde op de metershoge golven voor de zuidwestkust van Noorwegen, is een deel van zijn lading verloren. Het gaat om een gloednieuw serviceschip besteld door een Noorse maritieme dienstverlener met een waarde van maar liefst 66 miljoen Noorse kronen, zo’n 6,5 miljoen euro. Het serviceschip lag stevig vastgesnoerd op het dek van de Eemslift Hendrika en moet door het heen en weer rollen op de 10 tot 15 meter hoge golven zijn losgeschoten. Wanneer dat gebeurde, is nog onduidelijk, maar op foto’s van gistermiddag 14.30 uur is te zien dat het groene schip verdwenen is. Ook een kraan die op het schip stond, is verdwenen. Volgens de koper heeft de Noorse kustwacht het 24 meter lange serviceschip drijvend gelokaliseerd zo’n 1,5 zeemijl (2,7 kilometer) verderop.