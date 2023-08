Berlijns ‘drugspark’ in opspraak door verkrachtingszaak

Oorlogsdag­boe­ken van Oekraïense kinderen: de ongehoorde nagalm van de angst

Kinderen die zich moeten verstoppen voor de oorlog. Omdat die dichtbij komt, er bommen in hun straat vallen of omdat ze tegen de zin van hun ouders naar Rusland worden gedeporteerd. De donderdag in Amsterdam geopende expositie Oorlogsdagboeken (War Diaries) is confronterend.