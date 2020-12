Berlijns restaurant dicht door lockdown, maar opent deuren voor daklozen

Op een normale dag ontvangt restaurant Hofbraü in Berlijn zo’n drieduizend gasten per dag. Maar nu Duitsland in lockdown is, moesten de deuren dicht. Manager Björn Schwarz twijfelde geen moment toen een van zijn medewerkers opperde om open te gaan voor de daklozen. Nu verzorgt de grootste bierhal van Berlijn voedsel voor 150 daklozen per dag, in twee shifts.

Kaspars Breidaks, een 43-jarige Let die op de straten van Berlijn leeft, heeft het de afgelopen maanden zwaar. De daklozenopvang opereert niet op volledige capaciteit om te zorgen dat mensen afstand van elkaar kunnen houden. Bedelen schiet niet echt op, nu maar zo weinig Berlijners de straat op gaan. En plastic flessen verzamelen om te verkopen aan recyclinghandelaren ook niet.

Nu is er een lichtpuntje in de koude en donkere dagen: hij krijgt een warme maaltijd aan de lange biertafels in restaurant Hofbraü, vlakbij het beroemde Alexanderplatz. ,,Andere daklozen bij het treinstation vertelden me hierover”, vertelt Breidaks aan persbureau AP. ,,Ik kom hier voor warme soep.”

Maar hij krijgt méér dan alleen soep. ,,We geven ze iets anders dan de normale soepkeuken. Echt eten op porseleinen borden, met verschillende bijgerechten. Kerstgerechten met veel smaak”, zegt Hofbraü-manager Björn Schwarz.

Volledig scherm Kaspars Breidaks in de grote hal van Hofbraü. © AP

Het was een win-win-idee, zegt de manager: de daklozen worden een handje geholpen, zijn medewerkers hebben iets om handen én het project wordt door de gemeente gefinancierd, dus er komt ook nog eens wat geld binnen.

De bierhal, de grootste van Berlijn, blijkt uitermate geschikt voor het project, omdat de daklozen met gemak afstand van elkaar kunnen houden. ,,Normaal gesproken zouden we hier grote groepen toeristen hebben voor kerstdiners. We zouden eend of gans serveren... Nu mogen we alleen bezorgen, maar de omzet is drastisch gekelderd”, zegt Schwarz.

Naast het bieden van eten en niet-alcoholische drankjes en de warmte van het binnen zijn, heeft het restaurant ook de toiletten opengesteld voor de daklozen om zich te kunnen opfrissen. Twee hulpinstanties hebben medewerkers ingezet om ter plekke ondersteuning te bieden aan de daklozen en ze te voorzien van kleding, als ze dat nodig hebben.

Volledig scherm Dakloze Kaspars Breidaks © AP

Breidaks is een van de naar schatting 2000 tot 12.000 daklozen in de Berlijnse stad. Eerder wisten de sociale dienst en hulpinstanties al 34.000 mensen op te vangen tijdens de coronacrisis. ,,Door de pandemie is de situatie voor de daklozen verder verslechterd”, Elke Breitenbach, vanuit de Berlijnse overheid over de sociale diensten gaat. ,,Ze hebben niet genoeg eten en ze hebben een plek nodig om op te warmen.”

Gisteren kreeg de eerste groep daklozen een maaltijd geserveerd, onder wie Breidaks. Hij genoot van een braadwost met aardappelpuree en zuurkool en als toetje een apfelstrudel met vanillesaus. Méér dan waar hij op had durven hopen, na een nacht op straat in de vrieskou. ,,Het enige dat ik nodig had was warme soep.”

Volledig scherm Hofbraü Berlijn, vlakbij de Alexanderplatz met zijn televisietoren. © AP

