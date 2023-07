Berlusconi laat 100 miljoen euro na aan 33-jarige partner

De onlangs overleden Italiaanse politicus Silvio Berlusconi heeft zowel aan zijn 53 jaar jongere partner Marta Fascina als aan zijn 73-jarige broer Paolo Berlusconi 100 miljoen euro nagelaten. Dat staat in zijn testament dat openbaar is gemaakt. Berlusconi gaf zijn zakenimperium door aan zijn vijf kinderen.

In het testament staat dat de erfenis voor Fascina, die Berlusconi ‘mijn vrouw’ noemde, en zijn jongere broer een erkenning vormen voor ‘de liefde die ik voor hen had en de liefde die zij voor mij hadden’. Zijn laatste metgezel profiteert van een belangrijke maar over het algemeen bescheiden erfenis in vergelijking met zijn vermogen, dat door Forbes geschat wordt op 6,4 miljard euro en waarvan het grootste deel zal gaan naar zijn vijf kinderen uit twee huwelijken, aan wie het testament woensdag is voorgelezen.

Fascina is parlementslid voor Forza Italia, de politieke partij die Berlusconi heeft opgericht. Ze lijkt met de oud-premier een hechte band te hebben opgebouwd in de drie jaar dat ze een koppel vormden. De twee waren niet getrouwd, maar organiseerden in 2022 wel een ceremonie om hun verbintenis te vieren. Waarnemers gaan ervan uit dat Fascina een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van Forza Italia.

Uit het testament blijkt ook dat de voormalige premier het grootste deel van zijn zakenimperium heeft overgedragen aan zijn oudste zoon Pier Silvio Berlusconi en dochter Marin, uit het eerste huwelijk van de mediamagnaat. Luigi, Eleonora en Barbara, uit het tweede huwelijk met ex-actrice Veronica Lario, zullen samen de rest bestieren.

Aan een politieke bondgenoot, Marcello Dell’Utri (81), die ooit nog werd veroordeeld voor banden met criminele organisaties, liet de excentrieke politicus 30 miljoen euro na. Dell’Utri is de enige begunstigde van Berlusconi’s testament buiten de familie van de magnaat. ,,Ik heb niets anders gedaan dan huilen sinds vanochtend”, zei Dell’Utri tegen het Italiaanse persbureau ANSA. ,,Hij was als een broer voor me. We kenden elkaar al meer dan 60 jaar. Hij hielp me altijd. Zelfs op de universiteit deelde hij zijn aantekeningen.”

Veilig gesteld

Al ver voor zijn overlijden had Silvio Berlusconi de opvolging binnen zijn bedrijven veiliggesteld. Zijn oudste dochter Marina heeft het heft stevig in handen bij Fininvest, de overkoepelende holding van het Berlusconi-imperium. Zijn oudste zoon Pier Silvio is vicedirecteur van Mediaset, het televisiebedrijf van de familie. Tweede dochter Barbara, Berlusconi’s oudste kind uit zijn tweede huwelijk, was tot de verkoop aan Chinese investeerders de ceo van AC Milan en zit nu in de raad van commissarissen van Fininvest. Haar zus Eleonora werkt bij Mediaset. Alleen Berlusconi’s jongste, Luigi, werkt niet in een van zijn vaders bedrijven.

Marina Berlusconi is ook de spil in de toekomst van voetbalclub Monza. Na de verkoop van zijn geliefde AC Milan in 2017 bleef het voetbal kriebelen bij de Milanese mediatycoon en een jaar later kocht hij AC Monza. Nu is het aan de erven Berlusconi om te beslissen of papa’s speeltje behouden wordt of dat Monza in de uitverkoop gaat.

Schandalen en rechtszaken

Berlusconi overleed vorige maand op 86-jarige leeftijd. De chronische leukemie die kortgeleden bij hem werd geconstateerd bleek sterker dan de flamboyante Italiaanse zakenman-politicus. De oud-premier kampte al jaren met een broze gezondheid. Hij belandde ook al in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus. De politicus was drie termijnen premier van Italië, en was het middelpunt van een reeks schandalen. Verder was hij in eigen land bekend als mediatycoon en een van de rijkste mensen.

Berlusconi is door de jaren heen verwikkeld geraakt in meerdere zaken over onder meer omkoping en belastingfraude. Berucht is de Rubygate-zaak, vernoemd naar een jonge prostituee met de bijnaam Ruby de Hartenbreekster. Het proces draaide om avonden die premier Berlusconi in 2010 organiseerde en die hij elegante dinner party's noemde, maar die onder het publiek en bij aanklagers snel bekend werden als orgies met de bijnaam bungabungafeestjes. In die zaak kreeg Berlusconi in eerste instantie zeven jaar cel opgelegd voor het betalen voor seks met een minderjarige prostituee en machtsmisbruik, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken.

Volledig scherm Paolo en Marina Berlusconi, Marta Fascina en Barbara Berlusconi na de begrafenis. © ANP / EPA