Berlusconi wordt vandaag in Dom van Milaan begraven: naar wie gaat zijn miljardenerfenis?

Grote zorgen over hulpverle­ning na instorten Kachovka-dam, Zelensky boos op VN en Rode Kruis

Hulpverlening na de dambreuk bij Kachovka komt moeizaam op gang. Er is onder meer gevaar voor ziektes. Oekraïne vreest echter ook voor de toekomst van de landbouw in het vruchtbare gebied. Het leeggelopen Kachovka-reservoir was de enige irrigatiebron.