Bernie Sanders start campagne tegen ‘de gevaarlijkste president’ ooit

Verkiezingen VSDe 77-jarige presidentskandidaat voor de Democraten Bernie Sanders heeft zaterdag in New York het startsein gegeven voor zijn campagne. In zijn openingsspeech beloofde hij een politieke revolutie tegen Donald Trump, die hij ,,de gevaarlijkste president’’ in de recente geschiedenis van de VS noemde.

Het is de tweede keer dat de partij-onafhankelijke senator Sanders een gooi doet naar het presidentschap. In 2016 moest hij het afleggen tegen Hillary Clinton. Dit keer is de arena van concurrenten drukker bevolkt: hij zal het moeten opnemen tegen meer dan tien andere Democratische kandidaten. In tegenstelling tot velen onder hen, heeft Sanders de voorbije jaren al heel wat naambekendheid vergaard en een trouwe achterban opgebouwd.

Sanders belooft als president ,,mensen samen te brengen’’, zo zei hij in zijn toespraak, en te strijden voor ,,sociale en economische rechtvaardigheid’’. Hebzucht en de miljardairsklasse moeten volgens hem streng worden aangepakt. Concreet wil hij het minimumloon meer dan verdubbelen (van 7,25 dollar naar 15 dollar per uur), scholen en universiteiten gratis maken, de zorgsector drastisch hervormen zodat iedereen verzekerd is en werkzekerheid voor iedereen garanderen.

Daarnaast wil hij een ingrijpende hervorming van de immigratiewetgeving, die duizenden illegalen in de VS een verblijfsvergunning zou opleveren.

Sanders is strikt genomen een partij-onafhankelijke politicus maar hij stelt zich kandidaat voor de Democraten omdat dat zijn kansen vergroot. Hij beschrijft zichzelf als een democratische socialist, iets wat voor hem betekent dat hij ,,een economie wil creëren die werkt voor iedereen, niet alleen voor de rijken’’.

Quote Ik had geen vader die me bergen geld gaf om luxueuze wolkenkrab­bers, casino’s en exclusieve clubs te bouwen Presidentskandidaat Bernie Sanders

Sanders vs. Trump

De senator vergeleek in zijn toespraak zijn eigen achtergrond met die van huidig president Trump. Sanders is net als Trump opgegroeid in New York. Sanders als zoon van een Joodse immigrant die verf verkocht, Trump als de zoon van een rijke projectontwikkelaar.

,,Ik had geen vader die me bergen geld gaf om luxueuze wolkenkrabbers, casino’s en exclusieve clubs te bouwen’’, zei Sanders. ,,Maar ik had iets waardevollers: mijn vader was een rolmodel. Hij had de moed om zonder geld een oceaan over te steken op zoek naar een nieuw en beter leven.’’

,,In tegenstelling tot Trump, die de overheid stillegde en 800.000 ambtenaren aan hun lot overliet zonder inkomen om de rekeningen te betalen, weet ik hoe het is om van maandloon tot maandloon te leven’’, voegde hij daar op Twitter nog aan toe.

Daar schreef Sanders ook nog dat zijn vader 17 was toen hij Polen verliet op weg naar de VS, weg van de vernietigende armoede en het wijdverspreide antisemitisme. ,,Nagenoeg zijn hele familie is uitgeroeid door de barbaarsheid van de nazi’s.’’