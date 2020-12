Beroemde dubbelspion George Blake (98) overleden

George Blake, een beroemde ‘mol’ binnen de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 die in de jaren vijftig voor de geheime dienst KGB van de Sovjet-Unie spioneerde, is op 98-jarige leeftijd overleden. De in Rotterdam geboren Blake stierf in zijn woonplaats Moskou, aldus Russische persbureaus vandaag.

,,De legendarische inlichtingenofficier George Blake is vandaag overleden”, zei de woordvoerder van de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR tegenover het staatspersbureau TASS, eraan toevoegend dat Blake ‘oprecht van ons land hield en de prestaties van ons volk tijdens de Tweede Wereldoorlog bewonderde’.

In Groot-Brittannië zijn ze er niet rouwig om dat de in Rotterdam geboren Blake, zoon van een Nederlandse moeder en een vader met de Britse nationaliteit, is overleden. De oudste Britse ‘verrader’, aldus The Sun, was een voormalig lid van het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1942 verhuisde hij naar Engeland en ging later aan de slag als agent voor MI6 tijdens de Koude Oorlog.

Blake bood zijn diensten aan de Sovjets aan in de jaren vijftig, nadat hij getuige was geweest van Amerikaanse bombardementen op de burgerbevolking in Korea. Hij verstrekte naar eigen zeggen de namen van 600 agenten aan de KGB en onthulde het bestaan van een geheime tunnel in Oost-Berlijn die gebruikt werd om de Sovjets te bespioneren.

Aanklacht

In Groot-Brittannië werd hij in 1961 na een aanklacht door een Poolse dubbelagent veroordeeld tot 42 jaar gevangenisstraf. Vijf jaar later wist hij met een touwladder en met hulp van zijn celgenoten uit de gevangenis te ontsnappen. Terwijl hij op de vlucht was, slaagde Blake erin om via de DDR naar de Sovjet-Unie te vluchten.

In Moskou werd hij als held ontvangen en kreeg hij van de Russische inlichtingendiensten de rang van kolonel. Voor zijn 85ste verjaardag ontving hij in 2007 de Orde van Vriendschap uit handen van Vladimir Poetin. ,,Ik denk dat het woord ‘verrader’ kan worden gebruikt om mij te beschrijven - maar er zijn redenen die kunnen rechtvaardigen wat ik heb gedaan”, zei hij ooit. Spijt en berouw had hij niet.

George Blake was het laatste overlevende lid van een beroemde generatie Britse dubbelagenten, de ‘mollen’ die de USSR tijdens de Koude Oorlog had weten te rekruteren.