Beroemde klimmer die 13 jaar in grot in Yosemite woonde dood aangetroffen na val van ijsrots in Canadese Rockies

Zach Milligan, die dertien jaar lang in een grot woonde in het wereldberoemde Yosemite National Park, heeft een ongelukkige val van een ijsrots in het Canadese Jasper National Park niet overleefd. De beroemde Amerikaanse vrije soloklimmer en avonturier was amper 42. In 2021 haalde Milligan nog het nieuws toen hij met een vriend de Half Dome in Yosemite op ski’s afdaalde.

Canadese parkrangers vonden het levenloze lichaam van Zach Milligan op 11 februari in Jasper National Park aan de voet van Polar Circus, een 700 meter hoge bevroren waterval op Cirrus Mountain in de Rocky Mountains. Volgens de politie is Milligan tijdens de beklimming gevallen en overleden.

Zach Milligan werd in februari 2021 bekend toen hij en zijn vriend Jason Torlano als eersten op ski’s de Half Dome afdaalden, de beruchte rotsformatie aan het oostelijke uiteinde van de vallei in Yosemite National Park. Het duo had vijf uur nodig voor de gevaarlijke afdaling van 1.463 meter.

Twee waaghalzen dalen beruchte granietkoepel Half Dome in Yosemite af

Volgens zijn goede vriend en collega-klimmer Chris Van Leuven was Milligan ‘een rotsklimmer die een marathon aankon, maar ook een intellectueel’. Van Leuven voegt eraan toe in de ‘Calgary Sun’: ‘Hij deed aan vrij soleren op een erg hoog niveau, zowel op rotsen als op ijs’. Vrij soleren is kimmen zonder enige materiële bescherming, dus ook zonder touwen als hulpmiddel. Van Leuven prijst Milligans eerlijkheid en ethische waarden, en beschrijft hem als “echt wel larger-than-life”.

Volgens zijn ex-vriendin Kristin Anderson was Zach Milligan het afgelopen jaar in Montana en was hij niet lang voor het ongeluk nog gaan klimmen in Banff National Park in Canada. Ze zegt dat voor de ervaren vrije solist de beklimming van Polar Circus normaal geen probleem mocht vormen. ,,Het is dan ook een shock voor mij”, aldus Anderson in ‘The Sun’. Ook zij heeft niets dan lof voor Milligans persoonlijkheid. ,,Een van de meest attente, intellectuele en interessante mensen die ik ooit heb ontmoet. Hij was heel lief, maar ook heel eigenzinnig, met heel uitgesproken waarden waar hij naar leefde.”

Volledig scherm Half Dome in Yosemite Park. © Shutterstock

De liefde voor klimmen stak bij de 18-jarige Milligan de kop op na een kappersbezoek in Tucker in de Amerikaanse staat Georgia, waar hij opgroeide, schrijft de krant ‘SFGate’. Hij zag er een foto van de Half Dome en was verkocht. ,,Ik dacht: ‘waar is dat ergens?’ en wist meteen dat ik die moest beklimmen”, zei hij vorig jaar nog aan ‘Gripped’. Hij kocht zijn eigen touw van 50 meter en bedwong Sand Rock in Alabama, Tennessee Wall in Tennessee, Looking Glass in North Carolina en Eldorado Canyon in Colorado.

Later verhuisde hij naar Yosemite National Park, waar de Half Dome boven de vallei uitsteekt en waar hij 20 jaar zou verblijven, waarvan 13 in een grot. Hij werkte er voor de reinigingsdienst. Milligan beklom er minstens 20 keer de Half Dome aan de ‘gewone’ noordwestwand. En de Steck-Salathé-klimroute op Sentinel Rock deed hij minstens 275 keer. Drie jaar geleden ging hij in Bozeman in de staat Montana wonen. Hij combineerde er zijn klimpassie met een eigen zaak als vloerder. Zijn laatste klimpartij in het Canadese Jasper eindigde helaas fataal.

,,Je voelt je alsof je in contact staat met God”, zei Milligan aan ‘Gripped’ nog over vrij soleren. “Het geeft me het gevoel dat ik op een magische plek ben.”