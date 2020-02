Beroep afgewezen: drugsatleet Roelf en zijn vriend blijven tot rechtszaak in de cel

Machts­strijd binnen Merkel’s CDU: Jetzt geht’s los!

10:57 De strijd om de macht binnen de in crisis verkerende partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel is geopend. Nadat de eerste kandidaat voor het CDU-voorzitterschap zich vorige week al bekend had gemaakt, doet een tweede dat nu ook en mogelijk volgt later vandaag een derde. De huidige voorzitter van de christendemocraten vertrekt vanwege de taboedoorbrekende samenwerking van partijgenoten met de rechts-radicale AfD in de deelstaat Thüringen.