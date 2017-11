Berouwvolle dieven brengen snoezige pup terug naar vierjarige Maia

De acht weken oude labrador Sasha werd op maandagochtend uit het huis in het Australische Melbourne ontvreemd. Samen met een laptop, iPad en wat sieraden. Moeder Elena Sardi en Maia waren even in de achtertuin op het moment dat de dieven hun kans schoon zagen.



In Australische media vertelde het gezin ‘kapot van verdriet’ te zijn door het verlies van Maia’s beste vriend. De witte labrador was pas een week bij het gezin en had voortdurende zorg nodig vanwege een aandoening. Maia's ouders deed een emotionele oproep om informatie over hun verdwenen hondje in de hoop de pup te kunnen terugvinden.

Volledig scherm Labradorpup Sasha. © Victoria Police

Vanochtend trof het gezin Sasha weer aan in de achtertuin. De politie vermoedt dat de inbrekers spijt kregen en de hond terugbrachten. ,,Na die oproep durfden we niet te hopen op een goede afloop, maar toen we vanochtend de tuin in liepen, zagen we iets bewegen in de kennel." Het was Sasha. ,,Wij denken ook dat de degene die haar meenam toch enig gevoel heeft, of bang werd en Sasha heeft teruggebracht. Eigenlijk maakt het ons ook niet uit, we zijn gewoon blij haar terug te hebben."



De staatspolitie van Victoria postte een filmpje van het emotionele weerzien van Maia en hondje Sasha. ,,Dit gezin in de Croydon Hills had een fantastisch begin van de dag toen zij hun maandag gestolen hondje terugzagen. Sasha werd bedolven onder liefde."

