'Beruchte MMA-broers die pronkten met luxe sjoemelden met tienduizenden euro's aan overheidsgeld’

Het vermoeden van de Italiaanse financiële experts werd versterkt door de beelden die de beruchte vechtsporters op Instagram en Facebook plaatsten. Op diverse foto’s pronkten de broers met rijkdom en luxe, zoals dure voertuigen, luxe bootvakanties, champagne en exclusieve merkkleding. Dit terwijl alleen Italianen in armoede aanspraak kunnen maken op de uitkering.

Onderzoek van Guardia di Finanza heeft nu uitgewezen dat de broers ten onrechte 33.000 euro van de staat hebben gekregen. Dit zullen ze nu op korte termijn terug moeten betalen. Volgens de onderzoekers is aannemelijk dat de verdachten de rest van hun inkomsten op illegale wijze hebben verkregen.

Strafblad

Geconfronteerd met de aantijgingen van de financiële opsporingsdienst ontkennen de broers in alle toonaarden. ,,Mijn cliënten weten niet eens wat het betekent”, zegt hun advocaat Massimiliano Pica. Ook de raadsman van de derde verdachte, die ook ten onrechte een uitkering zou hebben verkregen, ontkent. ,,Vandaag had ik de gelegenheid om met mijn cliënt te praten. Hij verzekerde mij dat hij nooit een uitkering had aangevraagd of had ontvangen. Anders had ik hem dringend verzocht het ontvangen geld weer terug te geven.”

Francesco Lollobrigida, leider van een politieke partij, heeft vanwege de kwestie Kamervragen gesteld aan de minister van Arbeid. ,,Je vraagt je af hoe het kan dat hun inkomen mede uit de kas van de staat is betaald”, zegt Lollobrigida, die tevens verwijst naar hun omvangrijke strafblad. De broers, die opvallen met hun lichaam en tatoeages, blijken een lange voorgeschiedenis van vechtpartijen, bedreigingen en drugshandel te hebben.

Lollobrigida uit kritiek op de wijze waarop in Italië een uitkering wordt verstrekt. Dat gebeurt volgens hem ‘zonder enige controle’ door de bevoegde autoriteiten. Volgens Lollobrigida is het nieuws een klap in het gezicht van de nabestaanden, die helemaal geen uitkering van de staat ontvingen. ,,Willy, een jongen uit een bescheiden gezin, werkte tot laat in de keuken van een restaurant. Is dit wel oké?”

Nederlandse familie

De gewelddadige, brute dood van Willy Duarte, een ambitieuze, goedlachse Italiaan met Kaapverdiaanse wortels, sloeg in Italië in als een bom en zette het debat over institutioneel racisme in het land wederom op scherp. Afgelopen zaterdag was de afscheidsceremonie van de zwarte jongen, die door duizenden mensen werd bezocht. Onder hen familieleden die waren overgevlogen vanuit Nederland, Frankrijk en Zwitserland.

Willy werd naar verluidt aangevallen nadat hij een schoolvriend te hulp was geschoten naar aanleiding van een woordenwisseling in Colleferro, een klein stadje ten oosten van Rome. Vier Italianen zijn ondertussen opgepakt, onder wie de twee vechtsporters.

