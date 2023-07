Bescheiden applaus in Suriname als minister Hoekstra excuses uitspreekt: ‘Nu pas? Het is te laat’

Minister Wopke Hoekstra heeft in Suriname excuses uitgesproken voor het slavernijverleden. De vicepremier gebruikte dezelfde woorden die Mark Rutte in december al uitsprak. De excuses werden in Paramaribo beantwoord met een bescheiden applaus.

De lange gestalte van de Nederlandse minister Hoekstra is direct herkenbaar als hij uit de auto stapt om de herdenking van 160 jaar afschaffing slavernij in hartje Paramaribo bij te wonen. Vanuit verschillende kanten komen steeds meer mensen aangelopen om deze speciale bijeenkomst bij te wonen. Vlak daarvoor heeft hij de kerkdienst in de grote Stadskerk bijgewoond.

Net als in de afgelopen jaren vindt ook deze speciale herdenking van 160 jaar afschaffing slavernij plaats bij het slavernijmonument van Kwakoe in het centrum van de stad. Dit standbeeld stelt een bevrijde Afrikaanse slaaf voor die zijn ketenen heeft verbroken. Kwakoe is de naam voor een man geboren op woensdag, de afschaffing van de slavernij viel op woensdag 1 juli 1863.

De Nederlandse staat heeft slavernij ,mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd”, zo zei Hoekstra. ,,Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld.”

,,Slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid waar Nederland een belangrijk aandeel in had”, zei Hoekstra. Hij sprak over de ,,honderdduizenden volwassenen en kinderen” die tegen hun wil en met ‘extreem geweld’ onder ‘mensonterende omstandigheden’ moesten werken.

Reis afgestemd op excuses

Mieke Verdegaal is met haar man op vakantie die als kind al eens in Suriname was. Het echtpaar heeft hun reis afgestemd op de mogelijkheid dat koning Willem-Alexander vandaag ook in Nederland zijn excuses zou aanbieden, net als de Nederlandse regering in december vorig jaar deed.

En dat is dus nu bewaarheid geworden, zo zag Verdegaal zaterdagmorgen op de televisie. Ze is er blij mee, zegt ze. ,,Het slavernijverleden krijgt steeds meer aandacht. Ik ben blij met de excuses van de koning. Ik zag een daadkrachtige koning staan die niet alleen excuses aanbood, maar ook om vergiffenis vroeg.’’

Verdegaal heeft opgemerkt dat het slavernijverleden en de excuses veel minder leven in Suriname dan in Nederland. ,,Die excuses zijn dus een eigenlijk een soort luxe ding. Excuses helpen niet, het gaat om bewustwording. Ik hoop dat er van alle kanten meer begrip komt en dat zoiets als de toeslagenaffaire niet meer kan gebeuren vanwege een achternaam of dat een zwarte vrouw direct als schoonmaakster wordt aangesproken.’’

De Surinaamse Regilio Vorswijk is verbaasd dat de Nederlandse koning vandaag excuses aanbiedt. ,,Nu pas? Die excuses hadden al veel eerder moeten gebeuren, eigenlijk op het moment dat de slavernij was afgeschaft’’, zegt hij enigszins verontwaardigd. ,,Nu hoeft het niet meer, het is te laat.”

Volledig scherm Gasten komen aan voor een emancipatiedienst in de Grote Stadskerk. © ANP

Beroofd en met geweld verdreven

Hoekstra verwees in zijn toespraak naar de situatie van de inheemse bevolking van Suriname. ,,Zij waren het die door kolonisten van hun land werden beroofd en met geweld werden verdreven. Zij waren het van wie als eerste de eigenwaarde en identiteit ontnomen werd.”

Verder sprak de minister over de ‘uiterst pijnlijke geschiedenis’ van de mensen die uit India, China en Java werden gehaald om zware arbeid te verrichten. ,,Ook dit was het product van een hebzuchtig, koloniaal bewind.”

Hoekstra prees in zijn toespraak de mensen die in verzet kwamen tegen de slavernij, onder wie Jolicoeur, Boni en Baron. Hij sprak over de vrouwen die rijstkorrels in hun haren vlochten om elders te planten om te overleven. Zij zetten volgens Hoekstra ,,brute ontmenselijking voor financieel gewin” tegenover ,,kolossale moed en veerkracht, waarvan we de erfenissen zien in zovele verschijningsvormen”.