Bestuurder aangehouden die man doodreed na ruzie over parkeerplaats

,,Ik reed achterwaarts de parkeerplaats in toen die andere kerel in de Land Rover voorbijkwam. Hij zwenkte uit en reed recht op hem in. Mijn broer had geen schijn van kans. Zijn hoofd was er erg aan toe. Ik hou van mijn broer en bleef bij hem tot zijn laatste zucht”, vertelt David Gadd (49). ,,Mensen probeerden te helpen, maar niemand kon hem redden. Hij is dood en ik mis hem zo erg.”