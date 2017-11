videoHonderden betogers in Zimbabwe trekken richting de ambtswoning van president Robert Mugabe. Dat was te zien op televisiebeelden nadat tijdens een manifestatie was opgeroepen ,,ons land terug te nemen van Mugabe''.

Naar verluidt hebben de militaire de situatie onder controle. "Laat ons hem de boodschap bezorgen dat grootvader Mugabe en zijn secretaresse die zijn vrouw speelt (Gravce Mugabe, redactie) weg moeten", zo sprak de leider van de oorlogsveteranen Victor Matemadanda een groep betogers toe. Daarna trokken ze richting Mugabes luxueus ingerichte residentie 'Blue Roof'. De veteranen bevochten destijds onder leiding van Magabe de onafhankelijkheid van Zimbabwe. Nu zijn ze erg teleurgesteld in de deplorabele staat van het eens welvarende land.

De Zimbabwaanse president zit in zijn ambtswoning onder huisarrest. Steeds meer van zijn voormalige bondgenoten hebben inmiddels afstand genomen van de 93-jarige president.

Veel Zimbabwanen beginnen ongeduldig te worden over de onderhandelingen die de dictator voert over zijn terugtreden. Mugabe wil zijn mandaat, dat volgend jaar afloopt, uitdienen. De president zou tegelijk ook onderhandelen over een veilige aftocht. Het zou daarbij gaan om onschendbaarheid en amnestie voor familieleden en naaste medewerkers. Naar verluidt wil hij voorkomen dat zijn gehate en spilzieke vrouw Grace Mugabe(52) moet terechtstaan wegens graaien.

Volledig scherm De stemming op straat is niet gunstig voor de president. © EPA

Must go

Op straat is duidelijk hoe veel inwoners van de hoofdstad erover denken: Mugabe must go. Mensen durven voor het eerst sinds jaren hun mening te geven, niet bang voor de geheime politie van de dictator. De president wordt door velen persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de economische chaos enorme armoede in het Afrikaanse land terwijl sommigen van zijn familieleden baadden in weelde. ,,Het is net kerstmis”, aldus demonstrant Fred Mubay tegen het persbureau AP. Er wordt veel herrie gemaakt met toeters. Volgens Mubay hebben de Zimbabwanen lang genoeg geleden en is er nu reden tot blijdschap. Sommige demonstranten lopen rond met posters van de nieuwe helden: de generaals die Mugabe aan de kant schoven.

Het centrale comité van de regerende ZANU-PF komt naar verluidt morgen bijeen om zich op de positie van Mugabe te beraden. Diens tegenstanders overwegen ook een afzettingsprocedure in gang te zetten in het parlement. Daar is een tweederde meerderheid voor nodig. ZANU-PF heeft zo'n meerderheid, maar is zelf verdeeld. De oppositie zal een afzetting van Mugabe zeer waarschijnlijk wel steunen. De tegenstanders van Mugabe willen dat hij snel plaats maakt voor een overgangsregering.

Volledig scherm Nieuwe helden in Harare. © EPA