Beurswaakhond akkoord met diversiteitsregels techbeurs Nasdaq

Minderheden

Onder minderheden die niet genoeg vertegenwoordigd worden binnen de bedrijfstop vallen onder meer zwarte Amerikanen of mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Nasdaq schaart ook inheemse Amerikanen of personen van Aziatische afkomst onder die groep.

SEC-voorzitter Gary Gensler zegt dat de regels beleggers beter inzicht geven in de manier waarop beursgenoteerde bedrijven omgaan met diversiteit in het bestuur. Zo schrijven de nieuwe regels ook voor dat bedrijven met een notering aan de Nasdaq heldere cijfers geven over de diversiteit binnen hun bestuurskamers.

Onder druk

Bedrijven in de VS staan steeds meer onder druk van investeerders om voor meer diversiteit in zowel de top van de onderneming als het gehele personeelsbestand te zorgen. Niet-Amerikaanse ondernemingen met een Nasdaq-notering kunnen aan de eis voldoen door twee vrouwen aan te stellen. Chipfabrikant NXP is een Nederlands bedrijf met een notering aan de techbeurs.