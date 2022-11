Bevrijders knuffelen wat onwennig met inwoners van Cherson, die hen als helden onthalen

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Zelenski: ‘Meer dan 400 Russische oorlogsmis­da­den in Cherson’

In de regio Cherson is bewijs gevonden voor ‘meer dan 400' Russische oorlogsmisdaden. Dat zegt de Oekraïense president Zelenski. Na twee dagen feest komt daar de realiteit nu langzaam binnen. Er is nog een tekort aan van alles, en veel voorzieningen zijn door de Russen verwoest. Ook liggen er veel landmijnen: de eerste slachtoffers daarvan zijn al gevallen. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

7:33