Bewaarders gewond bij opstand in Belgische gevangenis in ‘coronamodus’

Dagboek Italië ‘Ik vrees dat het schooljaar voor mijn twee zoontjes voortijdig is geëindigd’

21:00 De corona-epidemie laat de EU kraken in zijn voegen. De Italiaanse premier is verbijsterd over zo’n groot gebrek aan solidariteit in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en weigert akkoord te gaan met het voorstel van de noordelijke landen. Hier in huis gaan de gesprekken vooral over school. Correspondent Angelo van Schaik doet verslag vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen vind je hier.