Bezetting universiteit Hongkong ten einde: demonstranten weg van campus

Doodstraf­fen voor plannen van aanslag op café Bangladesh in 2016

9:10 Een rechtbank in Bangladesh heeft vandaag zeven terroristen veroordeeld tot de doodstraf voor een aanslag op een café in 2016. Daarbij werden 22 mensen vermoord, voornamelijk buitenlanders. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid voor de aanval destijds op. De regering stelde dat de aanval het werk was van binnenlandse extremisten.