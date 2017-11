Bezoek Wilders aan Molenbeek afgeblazen

'Islamsafari' verbodenGeert Wilders heeft zijn bezoek aan het Belgische Molenbeek afgeblazen. Hij was van plan om samen met Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter een tocht te maken door de multiculturele Brusselse gemeente, waar veel moslims wonen. Er was echter een kans dat de PVV-leider dan zou worden opgepakt tijdens zijn 'islamsafari'.

Een politieverordening, uitgevaardigd door de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans, verbood elke bijeenkomst voor een dergelijke activiteit op Molenbeeks grondgebied. Ook de de Brusselse burgemeester Philippe Close had een verbod uitgevaardigd. ,,We willen niet dat mijnheer Wilders zijn racistische haatboodschap verspreidt op Brussels grondgebied'', aldus de bestuurders van de stad.

Tijdens het bezoek wordt Wilders beveiligd door de Belgische federale politie. De ordehandhaving in Molenbeek is echter een zaak van de lokale politie, die onder de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans valt. ,,Dus het is de autonome bevoegdheid van Molenbeek als zij Wilders zouden willen oppakken'', aldus een woordvoerder van de federale politie. ,,De burgemeester bepaalt hoe er gereageerd moet worden. De lokale politie heeft dat volledig in handen. Als er niet genoeg manschappen zijn kunnen zij wel versterking vragen.''

Ondanks het verbod gaan Wilders en Dewinter gewoon naar de Brusselse wijk, die vooral rondom de terreuraanslagen in Brussel vorig jaar in het nieuws kwam. Wilders noemt het verbod 'een verschrikkelijk slecht besluit', maar hij is niet van plan 'enige wet of verordening te overtreden'. De PVV-leider gaat met Dewinter overleggen 'wat we nog wel kunnen en mogen gaan doen'.

'Toch naar België'

Wilders weet ook niet wat de reden is dat ze Molenbeek niet mogen bezoeken. ,,Maar ik wil een statement maken wat dit allemaal betekent, daarom ga ik morgen toch naar België.''



Dewinter noemt het 'te gek voor woorden dat twee volksvertegenwoordigers de toegang wordt ontzegd. We zijn niet vrij meer in ons eigen land.'' Wilders vindt het verbod 'laf'. ,,En hiermee is Molenbeek officieel islamitisch grondgebied verklaard'', twittert de PVV-leider.

Rondleiding

Wilders en Dewinter willen morgen een rondleiding geven in Brussel en Molenbeek. ,,Noem het een islamsafari'', zei Dewinter eind september. ,,Een wandeling langs de plaatsen in Brussel die het ergst getroffen zijn door de islamisering.'' De rondleiding was 'niet om te provoceren', zeiden de politici erbij.

De PVV-leider vergeleek Molenbeek met de gevallen IS-kalifaathoofdstad Raqqa. ,,Ik heb Molenbeek eens vergeleken met Gaza, maar misschien is Raqqa een betere vergelijking. Alleen is Molenbeek nog niet bevrijd."

Voorbereid

Volledig scherm Filip Dewinter van Vlaams Belang. © BELGA Dewinter van het extreemrechtse Vlaams Belang was voorbereid op een verbod. Hij verwachtte dat ook op de laatste dag voor het geplande bezoek, zo vertelde hij eerder deze week aan het AD. ,,De burgemeester zal er zo laat mee komen dat ik geen kort geding meer kan aanspannen. Dat zijn democratische technieken die in een rechtsstaat niet zouden mogen. Maar goedschiks of kwaadschiks: we gaan.''



Zou het echt niet lukken tot in Molenbeek te komen, dan bewijst dat volgens Dewinter ook iets: ,,Dan hebben we het eerste islamitisch kalifaat op Europees grondgebied.''

No-go-zone

Burgemeester Françoise Schepmans van Molenbeek liet vorige week al weten over maatregelen na te denken. Daarop verklaarde Dewinter om sowieso naar Molenbeek te gaan. Een verbod zou volgens hem bevestigen dat bepaalde delen van de gemeente een no-go-zone zijn geworden voor de politie.