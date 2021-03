Bezwaren Bouterse verworpen, volgende maand verhoor bij Krijgsraad

VIDEO Italiaanse militair spioneerde voor de Russen

16:08 Een Italiaanse marineofficier is gisteravond in Rome aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou geheime NAVO-documenten hebben gegeven aan een Russische militair die ook is aangehouden. Het zou gaan om de ernstigste spionage-incident sinds de val van de Muur in 1989. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur in Rome op het matje geroepen.