Biden belooft Amerikanen en helpers in Kaboel: ‘We zullen jullie in veiligheid brengen’

Biden richtte zich tot Amerikanen in Afghanistan en zei: ,,Laat me duidelijk zijn. Elke Amerikaan die naar huis wil: we zullen je naar huis brengen.” Hij zei dat zijn regering zich ook inzet voor de evacuatie van Afghanen die de Verenigde Staten hebben bijgestaan ​​tijdens hun twintigjarige oorlog in Afghanistan. Gevraagd of alle Afghaanse bondgenoten geëvacueerd zullen worden, antwoordde hij : ,,Ja. We doen dezelfde toezegging als is gedaan aan Amerikanen in Afghanistan.’’ Het exacte aantal Afghanen dat in aanmerking komt voor evacuatie is niet duidelijk, maar het aantal loopt in de tienduizenden.