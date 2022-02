Biden bespreekt Oekraïne-crisis vrijdag met grote bondgenoten

De komende dagen zullen ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 de situatie rondom Oekraïne bespreken tijdens een veiligheidsconferentie in München. Gastvrouw Annalena Baerbock zal als Duitse minister van Buitenlandse Zaken de vergadering leiden. De G7, een groep van invloedrijke westerse geïndustrialiseerde landen, bestaat uit Duitsland, Canada, Frankrijk, het VK, Italië, Japan en de VS. De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid. Ook de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wordt verwacht.

Ontmoeting buitenlandministers VS en Rusland

Blinken zei eerder op de dag dat hij een brief naar Lavrov had gestuurd met het voorstel om volgende week in Europa bijeen te komen om alsnog tot een diplomatieke oplossing van de crisis in Oekraïne te komen. Later die dag herhaalde Blinken tegenover de VN-Veiligheidsraad zijn waarschuwing dat Russische troepen zich voorbereiden op een aanval op Oekraïne in ,,de komende dagen”. Rusland zou van plan zijn een aanleiding te verzinnen voor een inval in het buurland, bijvoorbeeld in de vorm van een nep- of echte aanval met chemische wapens.