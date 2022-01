Biden: ‘Binnenkort Amerikaanse troepen naar Oost-Europa’

video Griekse overheid onder vuur wegens problemen na zware sneeuwval: ‘Een fiasco’

De Griekse overheid ligt onder vuur vanwege de problemen die zijn ontstaan door zware sneeuwval. Hulpdiensten moesten deze week duizenden mensen evacueren omdat zij in hun auto waren gestrand op een ondergesneeuwde snelweg bij Athene. In de media wordt gesproken over een ‘fiasco’.

26 januari